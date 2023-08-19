Водитель мусоровоза насмерть задавил пенсионерку в Балашихе

Водитель мусоровоза в подмосковной Балашихе совершил наезд на женщину 1937 года рождения, она скончалась на месте. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в субботу, 19 августа.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в районе 11 утра в одном из дворов на улице Агрогородок. Пенсионерка начала переходить проезжую часть перед остановившимся мусоровозом, при этом водитель не заметил ее и поехал. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

— Балашихинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), — подчеркнула Короткова.