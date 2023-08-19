В Армении в ДТП погибла гражданка Белоруссии

"В Армении на трассе Ереван - Сисиан произошло ДТП с участием четырех граждан Беларуси. В результате аварии одна гражданка Беларуси погибла. Трое граждан Беларуси были направлены в медицинское учреждение, где прошли дополнительное обследование", - говорится в сообщении. ДТП произошло 19 августа.