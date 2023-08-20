В Адыгее в массовом ДТП погиб человек

На трассе А-146 "Краснодар – Верхнебаканский" на территории Тахтамукайского Адыгеи ночью 20 августа произошло ДТП с тремя транспортными средствами. Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, при столкновении один человек погиб, еще один получил травмы.

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Авария произошла на 24 километре дороги из Краснодара в поселок Верхнебаканский на территории селения Энем.

"По предварительным данным, 42-летний житель Вологодской области, управляя иномаркой, в нарушение Правил дорожного движения, допустил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора легковым автомобилем, под управлением 28-летнего жителя Краснодарского края", - отметили в пресс-службе полиции Адыгеи.

При столкновении вторую легковушку отбросило на соседнюю полосу, и она врезалась в грузовик. На месте погиб водитель автомобиля, а пассажирка пострадала. В салоне также находились пятеро детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, они не пострадали.