Под Уфой четыре человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя

"Авария произошла сегодня утром в Уфимском районе на 19-м км автодороги Западный обход города Уфы. Столкнулись встречные Lada Granta и грузовая Газель. По первоначальной информации, в результате ДТП погибли водитель Lada и его три пассажира", - говорится в сообщении пресс-службы.