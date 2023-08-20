Дикого лося сбили на 108-м километре МКАД
Дикого лося сбили на 108-м километре МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.
На кадрах видно, что лось жив, но получил травмы. Животное лежит посреди дороги и не может подняться. Рядом находится патрульный автомобиль ДПС и двое инспекторов.
Сообщается, что на место вызвали специалистов Департамента природопользования.
По федеральному законодательству водитель, сбивший животное, должен заплатить штраф за ущерб, нанесенный природе.
В Минэкологии Московской области ранее пояснили, что с августа до начала октября у лосей длится период гона. В это время они становятся раздражительными и агрессивными.
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