Дикого лося сбили на 108-м километре МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, опубликовавший видео инцидента.

На кадрах видно, что лось жив, но получил травмы. Животное лежит посреди дороги и не может подняться. Рядом находится патрульный автомобиль ДПС и двое инспекторов.

Сообщается, что на место вызвали специалистов Департамента природопользования.

По федеральному законодательству водитель, сбивший животное, должен заплатить штраф за ущерб, нанесенный природе.