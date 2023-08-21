В автокатастрофе в Турции погибли 12 человек

В провинции Йозгат в центральной части Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 12 человек, а еще 19 получили различные травмы. Эту информацию сообщил телеканал A Haber.

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По данным СМИ, автобус скатился в пропасть во время движения. Пострадавших пассажиров доставили бригады скорой помощи в государственную больницу Соргун.

Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан заявил, что причина аварии будет выяснена в ходе расследования, которое уже началось, согласно информации, полученной от министра юстиции страны, Йылмаза Тунча.

Ранее в Башкирии четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей.

ДТП в Волгоградской области также унесло жизни четырех человек.

В целом в России увеличилось число ДТП в 2023 году. По словам аналитиков МВД, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое (4,9 тыс.) ДТП привело к смертельному исходу. В 39 регионах число погибших снизилось, а в 40 регионах увеличилось. Только в девяти субъектах РФ отмечено снижение всех трех основных показателей аварийности.