В автокатастрофе в Турции погибли 12 человек
В провинции Йозгат в центральной части Турции произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом, в результате которого погибли 12 человек, а еще 19 получили различные травмы. Эту информацию сообщил телеканал A Haber.
По данным СМИ, автобус скатился в пропасть во время движения. Пострадавших пассажиров доставили бригады скорой помощи в государственную больницу Соргун.
Губернатор Йозгата Мехмет Али Озкан заявил, что причина аварии будет выяснена в ходе расследования, которое уже началось, согласно информации, полученной от министра юстиции страны, Йылмаза Тунча.
Ранее в Башкирии четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей.
ДТП в Волгоградской области также унесло жизни четырех человек.
В целом в России увеличилось число ДТП в 2023 году. По словам аналитиков МВД, уровень дорожно-транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким — каждое одиннадцатое (4,9 тыс.) ДТП привело к смертельному исходу. В 39 регионах число погибших снизилось, а в 40 регионах увеличилось. Только в девяти субъектах РФ отмечено снижение всех трех основных показателей аварийности.
Самыми массовыми видами ДТП стали столкновение транспортных средств (45,1%), наезд на пешехода (25,9%) и съезд с дороги (10,1%). В список самых частых нарушений ПДД водителями вошли несоблюдение очередности проезда перекрестков (19,9%) и несоответствие скорости конкретным условиям движения (19,9%).