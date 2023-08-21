Автомобиль перевернулся после ДТП у здания Госдумы в Москве

Легковой автомобиль попал в аварию около здания Госдумы в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

ДТП произошло на улице Охотный ряд. После столкновения легковушка перевернулась. В аварии пострадали люди, однако их состояние и количество не уточняется. На месте работают сотрудники ДПС и врачи скорой помощи. Причины происшествия выясняются.

Напомним, что 18 августа ДТП с участием трех автомобилей произошло 341-м километре ЦКАД в Московской области. Фура протаранила машину такси, в котором находились мать с ребенком, и BMW. Иномарка загорелась после аварии.