Над Калужской областью сбили беспилотник

"Несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", - написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Напомним, 16 августа в Минобороны РФ сообщили о трех украинских беспилотниках, рано утром уничтоженных над Калужской областью. Тогда также никто не пострадал, обошлось без повреждений.