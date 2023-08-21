Над Калужской областью сбили беспилотник
Калужские власти сообщили о беспилотном летательном аппарате, сбитом над Кировским районом.
"Несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА", - написал глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет.
Напомним, 16 августа в Минобороны РФ сообщили о трех украинских беспилотниках, рано утром уничтоженных над Калужской областью. Тогда также никто не пострадал, обошлось без повреждений.