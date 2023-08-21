В Хабаровском крае водитель протаранил поезд, скрываясь от полиции

Житель Амурска Хабаровского края протаранил на своем автомобиле грузовой поезд, убегая от полиции. Об этом сообщает Amur Mash.

Инспекторы остановили минивэн Nissan Liberty из-за подозрительных виляний. Водитель не захотел пройти медосвидетельствование и уехал. Инспекторы организовали преследование. Через 300 метров на пути лихача оказался шлагбаум. Но это его не остановило — он снес преграду и врезался в грузовой поезд.