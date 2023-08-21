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В Амурске водитель на минивэне врезался в поезд, скрываясь от полиции

Житель Амурска Хабаровского края протаранил на своем автомобиле грузовой поезд, убегая от полиции. Об этом сообщает Amur Mash.

В Хабаровском крае водитель протаранил поезд, скрываясь от полиции
© Газета.Ru

Инспекторы остановили минивэн Nissan Liberty из-за подозрительных виляний. Водитель не захотел пройти медосвидетельствование и уехал. Инспекторы организовали преследование. Через 300 метров на пути лихача оказался шлагбаум. Но это его не остановило — он снес преграду и врезался в грузовой поезд.

От удара машину отбросило в кювет. Сотрудник полиции помог водителю выбраться из автомобиля. Мужчина был задержан.

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