В центре Тюмени нетрезвый водитель устроил массовое ДТП

В центре Тюмени нетрезвый водитель устроил ДТП с семью машинами
В центре Тюмени сегодня около полудня произошло массовое ДТП с участием семи легковых иномарок.
По информации ГИБДД области, напротив дома 124 на улице Советской Mercedes столкнулся с автомобилями Lexus, Renault, DATSUN, Toyota и двумя машинами марки Mitsubishi.
В аварии пострадал сам водитель Mercedes. Обстоятельства происшествия выясняются. Но по предварительным данным Госавтоинспекции, на которые ссылается РИА Новости, виновник ЧП находился в состоянии опьянения.
Движение на участке дороги пришлось временно перекрыть, наряды ДПС направляли транспорт в объезд через дворы.