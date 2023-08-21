В центре Тюмени нетрезвый водитель устроил массовое ДТП

В центре Тюмени сегодня около полудня произошло массовое ДТП с участием семи легковых иномарок.

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По информации ГИБДД области, напротив дома 124 на улице Советской Mercedes столкнулся с автомобилями Lexus, Renault, DATSUN, Toyota и двумя машинами марки Mitsubishi.

В аварии пострадал сам водитель Mercedes. Обстоятельства происшествия выясняются. Но по предварительным данным Госавтоинспекции, на которые ссылается РИА Новости, виновник ЧП находился в состоянии опьянения.