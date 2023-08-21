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В Подмосковье водитель Audi въехал в машину полицейских и пытался скрыться

Автомобиль Audi A6 въехал в полицейскую машину возле подмосковного поселка Зеленый, в результате чего пострадали трое сотрудников. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Водитель Audi протаранил машину полицейских в Подмосковье
© РИА Новости

"ДТП произошло возле поселка Зеленый в Богородском районе. Иномарка Audi A6 врезалась в полицейскую машину Lada Largus. Пострадали трое сотрудников полиции, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

Водитель Audi попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.