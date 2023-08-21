В Тюмени водитель Mercedes протаранил шесть машин

В Тюмени произошло массовое ДТП. Водитель внедорожника марки Mercedes протаранил шесть машин. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Тюменской области.

В пресс-службе отметили, что инцидент произошел около 12:00 на улице Советская, 124, в районе торгового центра «Гудвин».

45-летний водитель Mercedes намеренно протаранил машины марок Lexus, Renault, Datsun, Toyota и две Mitsubishi.

Очевидцы рассказали, что водитель внедорожника был «в неадекватном состоянии». На кадрах с места событий Mercedes поочередно таранит припаркованные машины, затем водителя вытаскивают из салона двое мужчин.

По данным ведомства, в результате столкновения пострадал сам виновник ДТП. Он был доставлен в медицинское учреждение.

В 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, уточнили в пресс-службе.