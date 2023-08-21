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Губернатор сообщил о гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области

В Ростовской области при столкновении двух легковых автомобилей погибли восемь человек, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Инцидент произошел около 20:00, в Волгодонском районе.

«В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», - уточнил губернатор.

На место происшествия выехали выехали руководители областного ГИБДД и следственная группа СК РФ, отметил Голубев.

Выясняются причины произошедшего.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным погибших.

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