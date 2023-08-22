На Кубани столкнулись два пригородных автобуса, пять человек пострадали

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух пригородных автобусов, пять человек пострадали. Об этом сообщила администрация Туапсинского района.

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Авария произошла на трассе Майкоп-Туапсе в районе села Кирпичного. В одном автобусе находились семь человек вместе с водителем, во втором — три пассажира и водитель. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.