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В Краснодарском крае произошло ДТП с двумя пассажирскими автобусами

В Краснодарском крае произошло ДТП с участием двух пригородных автобусов, пять человек пострадали. Об этом сообщила администрация Туапсинского района.

На Кубани столкнулись два пригородных автобуса, пять человек пострадали
© Телеграм-канал «Чп Краснодара и края»

Авария произошла на трассе Майкоп-Туапсе в районе села Кирпичного. В одном автобусе находились семь человек вместе с водителем, во втором — три пассажира и водитель. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу.

В результате аварии трое взрослых, включая двух водителей, госпитализированы с травмами средней тяжести. Двух детей с легкими травмами доставили в больницу для обследования.

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