На Кубани столкнулись два пригородных автобуса, пять человек пострадали

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

© Пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края

По информации местных властей, примерно в 9:30 на трассе Майкоп — Туапсе в районе села Кирпичное произошла авария с участием двух автобусов пригородного сообщения. В одном из них находились семь человек, в том числе водитель, в другом — три пассажира и водителей. По предварительной информации, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.

В результате пострадали пять человек — оба водителя, один взрослый пассажир и двое детей в возрасте 12-15 лет. Их доставили в медицинские учреждения Туапсинского района.