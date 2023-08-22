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Пять человек пострадали в столкновении двух автобусов в Краснодарском крае

Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

На Кубани столкнулись два пригородных автобуса, пять человек пострадали
© Пресс-служба администрации Туапсинского района Краснодарского края

По информации местных властей, примерно в 9:30 на трассе Майкоп — Туапсе в районе села Кирпичное произошла авария с участием двух автобусов пригородного сообщения. В одном из них находились семь человек, в том числе водитель, в другом — три пассажира и водителей. По предварительной информации, одно из транспортных средств выехало на встречную полосу.

В результате пострадали пять человек — оба водителя, один взрослый пассажир и двое детей в возрасте 12-15 лет. Их доставили в медицинские учреждения Туапсинского района.

Временно на участке дороги движение запустили по одной полосе. Власти призывают водителей по возможности отказаться от поездок по этому участку трасы. Туапсинская межрайонная прокуратура начала проверку.

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