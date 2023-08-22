По факту гибели восьми человек в ДТП в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП, произошедшего в Ростовской области, в котором погибли восемь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Расследование ведется по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

По данным следствия, авария произошла 21 августа на участке федеральной трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск. Столкнулись два автомобиля «Лада-Приора» и ВАЗ-2114. Среди погибших — жителей Мартыновского района Ростовской области — четверо детей 3, 7, 9 и 10 лет.