Массовое ДТП произошло на трассе в Пензе

В Пензе 13 автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Отмечается, что на трассе столкнулись автомобили «Газель», Scania, Haval, Kia, Renault, Porsche, Opel, Lada, Hyundai, а также два грузовика Volvo с полуприцепами и две машины Nissan.