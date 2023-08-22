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В Пензе 13 автомобилей попали в аварию

В Пензе 13 автомобилей попали в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД по региону. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

Массовое ДТП произошло на трассе в Пензе
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Отмечается, что на трассе столкнулись автомобили «Газель», Scania, Haval, Kia, Renault, Porsche, Opel, Lada, Hyundai, а также два грузовика Volvo с полуприцепами и две машины Nissan.

В аварии пострадали водители Renault и Haval. Им была оказана медицинская помощь. Водитель одного из автомобилей Volvo получил травмы и был доставлен в больницу.

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