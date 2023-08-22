Три человека получили травмы в массовом ДТП в Воронеже

Три человека получили травмы в массовом ДТП с 10 машинами в Воронеже
Три человека пострадали в результате массовой аварии в Воронеже, участниками которой стали десять водителей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Воронежской области.
ДТП произошло на улице Антонова-Овсеенко. В результате аварии повреждения получили автомобили Volkswagen Golf, Datsun on-DO, Hyundai Solaris, Jeep Grand Cherokee, Lada Granta, Opel Astra, Volkswagen Touareg, Chevrolet, а также экскаватор-погрузчик JCB и «КамАЗ».
В результате аварии водитель Volkswagen Touareg и два пассажира Opel Astra получили травмы и были доставлены в медучреждение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.
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