Авария с участием военного грузовика и двух легковых автомобилей произошла на кольцевой центральной автодороге в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал «112». В результате ДТП погибли три человека, еще четверо получили повреждения различной степени тяжести.

На опубликованных кадрах запчасти от автомобилей разбросаны по дороге. Военный грузовик при этом накренился и почти перевернулся на бок. По предварительной информации, причиной аварии стало лопнувшее колесо у большегруза. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте инцидента работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось о массовой аварии с участием 13 автомобилей в Пензе. В результате происшествия травмы получили три человека. Один из пострадавших был госпитализирован. О причинах ДТП не сообщается.