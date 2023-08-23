Мигрант устроил покатушки на капоте «Жигулей»

В Тольятти мужчина проехал на капоте отечественной легковушки, очевидцы сняли происходящее на видео. Об этом сообщает ГИБДД Самарской области.

© Соцсети

В ходе мониторинга интернета полицейские увидели запись с мужчиной, который забрался на капот «ВАЗ-21043» и уехал. Инспекторы ДПС выехали на место съемок ролика, опросили очевидцев и задержали нарушителя — 21-летнего иностранного гражданина, находящегося в РФ на законных основаниях.