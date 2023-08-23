$94.12-0.02102.75+0.18

В Тольятти мужчина проехался на капоте отечественной легковушки

В Тольятти мужчина проехал на капоте отечественной легковушки, очевидцы сняли происходящее на видео. Об этом сообщает ГИБДД Самарской области.

Мигрант устроил покатушки на капоте «Жигулей»
© Соцсети

В ходе мониторинга интернета полицейские увидели запись с мужчиной, который забрался на капот «ВАЗ-21043» и уехал. Инспекторы ДПС выехали на место съемок ролика, опросили очевидцев и задержали нарушителя — 21-летнего иностранного гражданина, находящегося в РФ на законных основаниях.

Водитель признал вину и пояснил, что развлекался и не думал о последствиях своих действий. ГИБДД назначила штраф в размере 1 тыс. рублей за перевозку людей вне кабины автомобиля.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости