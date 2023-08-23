Момент столкновения 10 автомобилей в Воронеже попал на видео
Массовая авария с участием десяти автомобилей в Воронеже попала на камеру видеорегистратора одной из машин. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».
Инцидент произошел на улице Антонова-Овсеенко. На записи видно, что черный Opel Astra при перестроении столкнулся с экскаватором-погрузчиком JCB и «КамАЗом», в результате чего машины отбросило на другие автомобили. Повреждения также получили Volkswagen Golf, Datsun on-DO, Hyundai Solaris, Jeep Grand Cherokee, Lada Granta, Volkswagen Touareg и Chevrolet.
В результате аварии медики госпитализировали водителя Volkswagen Touareg и двух пассажиров Opel Astra.
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