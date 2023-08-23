Автомобиль врезался в торговый центр в Балашихе

В Балашихе кроссовер Hyundai Santa Fe врезался в здание торгового центра
Автомобиль Hyundai врезался в здание ТЦ «Вертикаль» в Балашихе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
По данным канала, за рулем в момент ДТП находилась 59-летняя женщина. Она перепутала педали газа и тормоза и врезалась в стеклянный фасад здания.
Судя по фото, кроссовер Hyundai Santa Fe получил серьезные повреждения кузова. О состоянии женщины-водите не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.
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