$94.12-0.02102.75+0.18

В Балашихе кроссовер Hyundai Santa Fe врезался в здание торгового центра

Автомобиль Hyundai врезался в здание ТЦ «Вертикаль» в Балашихе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Автомобиль врезался в торговый центр в Балашихе
© скриншот 360tv.ru

По данным канала, за рулем в момент ДТП находилась 59-летняя женщина. Она перепутала педали газа и тормоза и врезалась в стеклянный фасад здания.

Судя по фото, кроссовер Hyundai Santa Fe получил серьезные повреждения кузова. О состоянии женщины-водите не сообщается. На месте работают сотрудники полиции.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости