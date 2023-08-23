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Под Новосибирском в ДТП погиб один человек

Один человек погиб и еще шестеро пострадали в результате ДТП на Советском шоссе в Новосибирском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Под Новосибирском в ДТП погиб один человек
© пресс-служба Госавтоинспекции Новосибирской области

"Около 14:20 на территории Новосибирского района водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Caldina по ул. Советское шоссе <...> в пути следования совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1972 года рождения. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Toyota умерла на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, еще шесть человек, среди которых водитель и три пассажирки Toyota, а также водитель и пассажирка Suzuki пострадали. Силовики уточняют личность погибшей и обстоятельства произошедшего.