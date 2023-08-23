Под Новосибирском в ДТП погиб один человек

"Около 14:20 на территории Новосибирского района водитель 1999 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Caldina по ул. Советское шоссе <...> в пути следования совершил столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara под управлением водителя 1972 года рождения. <...> В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля Toyota умерла на месте", - говорится в сообщении.