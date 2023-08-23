Гаишник получил травмы в ДТП в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД пострадал в результате аварии
В Санкт-Петербурге полиция устанавливает обстоятельства автоаварии, в которой пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
ДТП произошло на проспекте Просвещения. 35-летний водитель Lada Granta, резко перестраиваясь из крайней левой полосы в крайнюю правую, врезался в стоящие у края проезжей части патрульную Skoda Octavia с включенными проблесковыми маячками и Toyota Land Cruiser Prado, в котором не было водителя.
В момент аварии в служебном автомобиле находились два инспектора ГИБДД и 57-летний водитель Toyota, у которого проверяли документы. В результате ДТП 37-летний сотрудник полиции получил травмы, после оказания медицинской помощи его отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
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