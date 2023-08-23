Под Пятигорском в ДТП погибли трое детей-велосипедистов

Грузовая "Газель" наехала на трех детей-велосипедистов под Пятигорском, они погибли. Об этом сообщает УГИБДД по краю.

"23 августа около 16:30 на 3-м км автодороги "Обход города Пятигорска" водитель грузовой "Газели" не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей-спортсменов на велосипедах. От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались", - говорится в сообщении.

Дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении. Наезд допустил 33-летний житель Петровского округа. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства и степень ответственности сопровождающего лица и водителя "Газели" будет установлена.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что погибшие возвращались с соревнований. "Они ехали домой с соревнований. Потрясен случившимся, это страшное горе. Соболезную семьям, потерявшим детей. Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии", - написал он в Telegram-канале.