На МКАД грузовик столкнулся со стоящим автомобилем
Грузовик врезался в стоящий автомобиль на внешней стороне Московской кольцевой автодороги, сообщает Дептранс.
«На внешней стороне 95 км МКАД (в районе развязки с Ярославским ш.) водитель грузового автомобиля въехал в стоящий автомобиль», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе инцидента затруднено.
Ранее сообщалось, что водитель автомобиля каршеринга в состоянии опьянения наехал на пятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в Москве.