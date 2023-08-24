Человек погиб в жестком столкновении «Газели» и легковушки в Ленобласти

На окружной дороге Кировск — Большая Ижора в Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на 141 км трассы по направлению к Кировску. По предварительной информации, один человек погиб, еще один серьезно пострадал — его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обе машины получили сильные повреждения.

На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.