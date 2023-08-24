Человек погиб в жестком столкновении «Газели» и легковушки в Ленобласти
На окружной дороге Кировск — Большая Ижора в Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с грузовой «Газелью». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на 141 км трассы по направлению к Кировску. По предварительной информации, один человек погиб, еще один серьезно пострадал — его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обе машины получили сильные повреждения.
На месте работают экстренные службы. Причины аварии выясняются.
Напомним, что 22 августа пять человек, в том числе двое детей, пострадали в столкновении двух автобусов в Туапсинском районе Краснодарского края. Одно из транспортных средств выехало на встречную полосу и допустило столкновение. Движение по трассе временно ограничивали.
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