Мужчина угнал автомобиль с чужой женой и оказался в реанимации

В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина угнал автомобиль, в салоне которого находилась женщина, и попал в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

© Телеграм-канал «Ural Mash»

Инцидент произошел в Лянторе. По данным канала, нетрезвый мужчина ездил на автомобиле вместе с супругой и заехал в круглосуточный магазин. Внутри он встретил товарища с работы, который попросил довезти до дома. Водитель отправил его в машину, а когда вышел из магазина, то не обнаружил свой автомобиль.