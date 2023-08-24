Мужчина угнал автомобиль с чужой женой и оказался в реанимации

Mash: в Лянторе мужчина угнал машину с женщиной в салоне и попал в ДТП
В Ханты-Мансийском автономном округе мужчина угнал автомобиль, в салоне которого находилась женщина, и попал в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел в Лянторе. По данным канала, нетрезвый мужчина ездил на автомобиле вместе с супругой и заехал в круглосуточный магазин. Внутри он встретил товарища с работы, который попросил довезти до дома. Водитель отправил его в машину, а когда вышел из магазина, то не обнаружил свой автомобиль.
Спустя час мужчина заявил об угоне. В полиции ему рассказали, что угонщик не справился с управлением и перевернулся. Обоих пассажиров увезли в сургутскую больницу с переломами, они в тяжелом состоянии.
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