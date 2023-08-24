Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар в Калуге, в результате ДТП пострадали около 10 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Авария произошла в 14.00 на перекрестке улиц Кирова и Рылеева, отмечает издание kp40.ru.

По данным «Калуги 24», в аварии пострадали восемь человек, в том числе одни ребенок. Им оказывается помощь. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи.

«По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон. Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством», - пояснили в УМВД России по Калужской области.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в 13.43 часов в районе дома 11 на улице Кирова.

«Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - говорится в заявлении полиции, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Москве женщина за рулем Kia потеряла управление, столкнулась с трамваем, вылетела на тротуар и сбила пешеходов - мать с двумя детьми. 36-летняя мать скончалась на месте, ее четырехлетний сын - в машине скорой помощи. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент ДТП была в коляске, госпитализировали с сотрясением мозга.