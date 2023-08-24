В Калуге пьяный водитель въехал в толпу людей на остановке

В Калуге водитель не справился с управлением и въехал на остановку общественного транспорта, где стояли люди. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

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По данным ведомства, мужчина 1974 года рождения управлял легковым автомобилем «Тойота».

Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

При этом Telegram-канал Baza сообщает, что водитель легковушки сбил людей на тротуаре и влетел в дом. По предварительным данным, пострадали по меньше мере 10 человек.

ДТП произошло в центре города, на улице Кирова. По предварительной информации, водитель был пьян.