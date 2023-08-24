Появились кадры с места ДТП с участием депутата Госдумы в Москве

Появились кадры с места ДТП с участием члена комитета Госдумы по обороне, депутата Андрея Гурулева в Москве. Кадры публикует Telegram-канал «Подъем».

Парламентарий был за рулем личного автомобиля Mercedes, когда в него на встречной полосе въехал водитель BMW. Медицинской помощи ни ему, ни остальным участникам аварии не потребовалось.

Помощник Гурулева сообщил, что столкновение произошло по адресу улица Правды, дом 7/9. Столичный Дептранс также пишет, что на улице Правды в районе пересечения с переулком Расковой столкнулось несколько автомобилей, но не приводит других данных о происшествии.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение перекрыто в обоих направлениях», — говорится в заявлении.