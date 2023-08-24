За рулем BMW, который днем 24 августа столкнулся с автомобилем депутата Госдумы Андрея Гурулева, оказалась 36-летняя директор департамента Счетной палаты, сообщает Telegram-канал Shot.

В беседе с корреспондентом издания она заявила, что уходила от препятствия, когда с парковки выезжала машина.

ДТП произошло в Москве на улице Правды, в нем участвовали три автомобиля. С парковки выезжал автомобиль Toyota, в то время как BMW ехал по дороге. Девушка за рулем BMW вывернула руль влево и задела Mercedes, который двигался по встречной полосе - в нем и ехал Гурулев.