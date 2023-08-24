ДТП с вылетом автомобиля в толпу пешеходов в Калуге попало на видео
Момент вылета автомобиля в остановку общественного транспорта с людьми в Калуге попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Readovka.
ДТП произошло в центре города на улице Кирова. На записи видно, как легковой автомобиль вылетает на тротуар, врезается в остановку и сталкивается со зданием. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.
По данным полиции, за рулем автомобиля Toyota находился мужчина 1974 года рождения, лишенный водительских прав. По предварительным данным, водитель мог быть пьян или ему стало плохо за рулем, уточняет Telegram-канал Baza.
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