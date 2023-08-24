ДТП с вылетом автомобиля в толпу пешеходов в Калуге попало на видео

ДТП произошло в центре города на улице Кирова. На записи видно, как легковой автомобиль вылетает на тротуар, врезается в остановку и сталкивается со зданием. Как рассказал губернатор Владислав Шапша, пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Одного человека госпитализировали в тяжелом состоянии.