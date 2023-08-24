Скрываясь от рейда, мигрант сбил на машине сотрудника ФСБ

В Хабаровске мигрант, пытаясь скрыться от правоохранителей, наехал на машине на сотрудника ФСБ . Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, у местного автовокзала проходил рейд против нелегалов. Один из подозрительных мужчин сел в автомобиль, поехал и сбил сотрудника ФСБ. После этого попытался скрыться. Однако по машине беглеца полицейские открыли огонь и ранили его. После этого мужчина остановил машину и сдался.