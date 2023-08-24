СМИ: Виновник массового ДТП в Калуге оказался злостным нарушителем

Виновник ДТП на остановке общественного транспорта в Калуге оказался злостным нарушителем ПДД и правопорядка, сообщает «360» со ссылкой на источник.

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Как писала «Парламентская газета», 24 августа в Калуга на улице Кирова водитель Toyota не справился с управлением и выехал на тротуар, протаранив остановочный павильон. В результате ДТП пострадали 11 человек, 10 из них находятся в больницах. По данным полиции, виновник аварии — мужчина 1974 года рождения, лишенный в апреле водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Источник «360» сообщил, что 48-летний Владимир А. ранее получил свыше 20 штрафов. Так, в 2007 и в 2014 году его поймали за вождение в пьяном виде. В последний раз он отказался от медицинского освидетельствования. Кроме того, мужчина состоял на учете в полиции, а с 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов. Он также неоднократно появлялся пьяным в общественных местах.