Хуснуллин поручил сформировать дорожную карту по снижению смертности в ДТП

"Много работы проведено за последние годы, в целом ситуация улучшается, особенно по тем факторам, с которыми работаем с повышенным вниманием. Это ДТП с пьяными водителями и ДТП с пешеходами. Но, к сожалению, есть участки, где количество аварий растет, будем работать над этим", - отметил Хуснуллин.