Под Архангельском локомотив врезался в иномарку на переезде, пострадал ребенок

Локомотив врезался в иномарку на железнодорожном переезде в Архангельске. Об этом сообщает УМВД России по Архангельской области.

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Авария произошла 24 августа в районе улицы Партизанской. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen двигался на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с локомотивом на железнодорожном переезде.

В результате столкновения пострадал ребенок 2020 года рождения, находившийся в иномарке. Его с травмами доставили в больницу. Водителю автомобиля 1955 года рождения оказали разовую медицинскую помощь.