Виновник ДТП в Калуге отрицает прием наркотиков

Виновник ДТП в Калуге, в котором пострадало 11 человек, дал признательные показания. При этом он заявляет, что перед аварией не употреблял наркотики. Об этом сообщает СУ СК России по Калужской области.

«Состоялся допрос подозреваемого с участием защитника, в ходе которого водитель дал признательные показания, однако факт употребления наркотических средств, установленный медицинским освидетельствованием, отрицал», – сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанный – 49-летний индивидуальный предприниматель. По имеющейся информации, в апреле 2023 года он был лишён водительских прав за вождение в состоянии наркотического опьянения. Теперь в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав». Максимальная мера наказания за такое нарушение – семь лет лишения свободы.