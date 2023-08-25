Стало известно о состоянии пострадавших из-за протаранившего толпу авто в Калуге

Все пострадавшие из-за протаранившего толпу автомобиля на остановке в Калуге находятся в стабильном состоянии с положительной динамикой. Об их состоянии рассказал глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшее время областная клиническая больница проведет телемедицинскую консультацию с медцентром НМХЦ имени Пирогова. По ее итогу примут решение, кого из пациентов нужно эвакуировать в Санкт-Петербург, а кто продолжит лечение в регионе.