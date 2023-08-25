Автомобилистка устроила стрельбу после ДТП в Нижневартовске
В Нижневартовске женщина-водитель после аварии начала стрелять. Также она пыталась сбить инспектора.
Происшествие случилось на улице Зимней. 33-летняя горожанка попала в ДТП и после этого открыла стрельбу из газового пистолета по второму участнику.
На место приехали полицейские. В это время женщина села за руль и попыталась наехать на инспектора.
В результате нарушительницу все-таки задержали, оружие изъяли. Выяснилось, что ранее она была судима за распространение наркотиков. Другие обстоятельства инцидента выясняются, пишет URA.RU.