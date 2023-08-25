Автобус без тормозов протаранил семь автомобилей

В Липецке автобус попал в массовое ДТП с семью легковушками, происшествие попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 48 Липецк.

© Telegram-канал ЧП 48 Липецк

Инцидент с автобусом, который ходит по маршруту №352, произошел на площади Революции. На записи видно, как машина врезается в стоящие перед ним легковушки.