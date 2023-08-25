$94.40-0.04102.47+0.23

В Липецке попало на видео массовое ДТП с автобусом и семью легковушками

В Липецке автобус попал в массовое ДТП с семью легковушками, происшествие попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 48 Липецк.

Автобус без тормозов протаранил семь автомобилей
© Telegram-канал ЧП 48 Липецк

Инцидент с автобусом, который ходит по маршруту №352, произошел на площади Революции. На записи видно, как машина врезается в стоящие перед ним легковушки.

По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозной системы у автобуса. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, автомобили получили механические повреждения.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости