Автобус без тормозов протаранил семь автомобилей

В Липецке попало на видео массовое ДТП с автобусом и семью легковушками
В Липецке автобус попал в массовое ДТП с семью легковушками, происшествие попало на видео. Об этом сообщает Telegram-канал ЧП 48 Липецк.
Инцидент с автобусом, который ходит по маршруту №352, произошел на площади Революции. На записи видно, как машина врезается в стоящие перед ним легковушки.
По предварительным данным, авария произошла из-за отказа тормозной системы у автобуса. Пассажиры общественного транспорта не пострадали, автомобили получили механические повреждения.
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