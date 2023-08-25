Трассу М-4 "Дон" под Ростовом засыпало курятиной после ДТП

На трассе М4 «Дон» под Ростовом в результате автоаварии проезжую часть засыпало куриным мясом. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову», который опубликовал видео от очевидцев с места происшествия.

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Авария произошла ранним утром в районе поворота на аэропорт Платов. Как рассказали очевидцы, легковая BMW столкнулась с фургоном с надписью «33 курицы». От удара грузовик перевернулся, асфальт завалило куриным мясом. Водителям приходилось маневрировать между полуфабрикатами, чтобы объехать место ДТП.