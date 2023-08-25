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В Южно-Сахалинске автобус столкнулся с внедорожником и проехался по пассажирке

В Южно-Сахалинске пассажирка автобуса попала под колеса после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал издания astv.ru.

Автобус проехался по пассажирке после ДТП
© Телеграм-канал «ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта»

Инцидент с автобусом, следующим по маршруту №3, произошел у поворота в сторону аэропорта. Автобус столкнулся с внедорожником, при ударе одна из пассажирок общественного транспорта вылетела из салона, после чего автобус проехался по ней.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три пассажира. На месте работают экстренные службы и сотрудники мэрии, обстоятельства аварии уточняются.

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