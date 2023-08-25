Автобус проехался по пассажирке после ДТП

В Южно-Сахалинске пассажирка автобуса попала под колеса после ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал издания astv.ru.

Инцидент с автобусом, следующим по маршруту №3, произошел у поворота в сторону аэропорта. Автобус столкнулся с внедорожником, при ударе одна из пассажирок общественного транспорта вылетела из салона, после чего автобус проехался по ней.