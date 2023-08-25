Подросток на электросамокате повредил Tesla на Патриарших прудах

В центре Москвы подросток на электросамокате врезался в Tesla и скрылся
В центре Москвы в районе Патриарших прудов подросток на электросамокате врезался в электромобиль Tesla и скрылся. Об этом сообщает «Подъем», который опубликовал запись происшествия.
ДТП произошло на пересечении Малого и Большого Козихинских переулков. По словам владельца электромобиля Егора, подросток на арендованном самокате Urent не спешился на пешеходном переходе и не снизил скорость. Молодой человек врезался в крыло и упал на капот, также повреждения получили дверь и порог машины. Мужчина оценил повреждения автомобиля в 200-300 тыс. рублей. Он готов заключить с самокатчиком мировое и досудебное соглашение, если тот явится и признает вину.
«Он прыгает на самокат и уезжает под кирпич, я уже не могу его догнать. Я нашел свидетелей, вызвал ГИБДД. Приехал инспектор. Позже я раздобыл видеозапись с камеры магазина, сегодня хотел отнести эту запись в ГИБДД, но что-то мне подсказывает, что свидетелей никто не ищет, никто ничем не занимается. Urent говорит, пусть к нам приходят сотрудники ГИБДД, а они, похоже, никуда не собираются», — рассказал автовладелец.