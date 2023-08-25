Подросток на электросамокате повредил Tesla на Патриарших прудах

«Он прыгает на самокат и уезжает под кирпич, я уже не могу его догнать. Я нашел свидетелей, вызвал ГИБДД. Приехал инспектор. Позже я раздобыл видеозапись с камеры магазина, сегодня хотел отнести эту запись в ГИБДД, но что-то мне подсказывает, что свидетелей никто не ищет, никто ничем не занимается. Urent говорит, пусть к нам приходят сотрудники ГИБДД, а они, похоже, никуда не собираются», — рассказал автовладелец.