На тюменской «трассе смерти» водителя зажало в машине после аварии

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», водитель LADA Vesta оказался зажат в салоне автомобиля после того, как улетел в кювет. Чтобы извлечь водителя, спасателям пришлось резать салон машины. Об этом сообщили сотрудники МЧС.