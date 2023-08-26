На тюменской «трассе смерти» водителя зажало в машине после аварии

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, которую из-за частых аварий называют «трассой смерти», водитель LADA Vesta оказался зажат в салоне автомобиля после того, как улетел в кювет. Чтобы извлечь водителя, спасателям пришлось резать салон машины. Об этом сообщили сотрудники МЧС.
«На 58 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель LADA Vesta не справился с управлением и съехал в кювет. Его зажало в машине. Чтобы извлечь пострадавшего, сотрудники МЧС разрезали салон автомобиля», — передает telegram-канал «Пожарочка онлайн».
Водитель получил травмы. Сейчас он давлен в медицинское учреждение.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.