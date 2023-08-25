Во Владимире произошло «огненное» ДТП со смертельным исходом

Один человек погиб в результате ДТП с участием иномарки во Владимире, сообщает Зебра ТВ со ссылкой на УГИБДД по региону. Инцидент произошел в пятницу, 25 августа, около 17:50 мск на 1-м километре восточного соединения трассы Р-132 «Золотое кольцо».

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По данным ГИБДД, 35-летний житель Владимира, находившийся за рулем Mitsubishi Outlander, не справился с управлением и машина врезалась в опору ЛЭП. В результате автомобиль загорелся. Находившиеся поблизости очевидцы происшествия пытались вытащить водителя, однако их усилия не увенчались успехом. Мужчина погиб.

По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Огонь ликвидировали пожарные, прибывшие на место происшествия.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту аварии. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.