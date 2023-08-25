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На северо-востоке столицы человек упал на рельсы под проезжающий поезд

На железнодорожной станции «Лианозово» на северо-востоке Москвы человек упал на рельсы, после чего его переехал поезд. Об этом сообщает телеканал «360».

На северо-востоке столицы человек упал на рельсы под проезжающий поезд
© РИА Новости

Отмечается, что от полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда медиков. По данным источника телеканала, ЧП произошло в пятницу, 25 августа.

Уточняется, что на движении поездов это никак не сказалось. О том, что именно случилось на платформе, пока неизвестно. Правоохранительные органы занимаются установлением причин и обстоятельств происшествия.

Сегодня стало известно, что на юге столицы водитель автомобиля каршеринга сбил 13-летнего подростка. ДТП произошло в Братеево, в настоящее время информация о состоянии пострадавшего не поступала.