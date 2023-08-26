Мужчина на самокате сбил 5-летнего ребенка в Москве
В Москве молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».
Инцидент произошел в районе Южное Бутово. С пятилетним пострадавшим находился его отец. Он рассказал, что после столкновения молодой человек остановился, но через некоторое время скрылся.
Сейчас его личность устанавливают правоохранительные органы. Расследование контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.
Ранее в Госдуме предложили программным способом ограничить скорость прокатных электросамокатов до 15 км/ч.
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