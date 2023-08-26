Движение на МКАД в районе Кузьминского лесопарка затруднено из-за аварии с участием трех автомобилей
Авария с участием трех автомобилей произошла на 12 км МКАД в районе Кузьминского лесопарка. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На 12 км МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», – говорится в сообщении.
Отмечается, что движение в районе места происшествия затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты.