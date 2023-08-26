Фура снесла два автомобиля во время ДТП на юго-востоке столицы

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и двух легковых автомобилей произошло на юго-востоке Москвы. Об этом в субботу, 26 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Два легковых автомобиля столкнулись на 12 километре МКАДа, неподалеку от Волгоградского проспекта и остановились на проезжей части. В это время сзади на полном ходу их протаранила фура, протащив автомобили по дорожному полотну.

На месте происшествия работают специалисты оперативных служб города, затруднено движение, информация о пострадавших уточняется, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на улице Авиаконструктора Микояна.